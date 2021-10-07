Кива не приховує свою прихильність до політики Кремля.

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу".

Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.

"Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я", – заявив Кива на тлі українських прапорів.

Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

"Ви – та людина, яка пише нову історію слов’янського миру і слов’янської єдності", – продовжив депутат. Кива переконаний, що Путін "захищає мораль, віру".

"І ви той, чиє ім’я записане в історії людства як ім’я великого правителя", – закінчив Кива.

Раніше депутати Верховної Ради привітали президента країни-агресора Путіна у стінах парламенту "народною кричалкою".

Кива не вперше висловлює симпатію агресивній політиці Росії щодо України.

Так, член ОПЗЖ вітав партію Путіна з "перемогою" на парламентських виборах, а в ефірах кремлівських пропагандистів навіть заплутувався, у якій нині країні мешкає.

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Автор: Віолетта Орлова