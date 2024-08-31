Мавпи використовують характерні сигнали для звернення до конкретних мавп, так само, як люди використовують імена. Це висококогнітивна модель поведінки, яку раніше спостерігали тільки в людей, дельфінів і слонів.

Учені встановили, що мавпи-мармозетки називають одна одну на імена і використовують їх у повсякденному спілкуванні. Як пише Washington Post, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Science, мавпи використовують характерні, схожі на свист сигнали - так звані "phee calls" для звернення до конкретних мавп, подібно до того, як люди використовують імена. Це демонструє "висококогнітивну" модель поведінки, яку раніше спостерігали тільки в людей, дельфінів і слонів.

Суть експерименту

Мармозетки - товариські мавпи, що живуть невеликими сімейними групами. У своїх розмовах вони використовують щебетання, трелі і так звані "phee-сигнали", які мавпи видають, коли перебувають поза полем зору одна одної.

Для експерименту вчені взяли 10 утримуваних у неволі мавп із трьох сімейних груп, об'єднали їх у пари в різних поєднаннях і розділили їхні вольєри фіранкою. Проаналізувавши понад 50 000 сигналів, вони виявили, що ці "phee-сигнали" також містять інформацію про одержувача - схожу на ім'я.

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Щоб визначити ці імена, вчені використовували машинне навчання. Вони виявили характерні акустичні патерни, коли мавпи зверталися до різних особин. Науковці також виявили, що члени однієї сім'ї називали мавп схожими іменами, наче вони розмовляли одним діалектом. І коли вони відтворювали заклик до мавпи, що включав її ім'я, мавпа з більшою ймовірністю відгукувалася, ніж якби вона чула заклик, звернений до іншої мавпи.

Науковці вважають, що використання мавпами цих сигналів показує, що вони можуть підтримувати соціальні зв'язки, і зазначають, що це дослідження дає нове уявлення про те, як могли розвиватися соціальна комунікація та людська мова.

Інші наукові відкриття

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