Зокрема артефакт складався із деревної смоли.

Археологи виявили найдавніші докази того, що люди прибули до Тихого океану понад 50 тисяч років тому. Таким чином дослідники відкрили більше фактів про одну з найсуворіших міграцій через моря, яку здійснили наші предки, пише The Independent.

"Артефакт із деревної смоли, знайдений у печері на індонезійському острові, допоміг з'ясувати, коли і як предки Homo sapiens мігрували на ці острови, якими маршрутами вони рухалися і до яких викликів пристосовувалися в новому середовищі. Міжнародна група вчених, до якої входять науковці з Нової Зеландії, Західного Папуа та Індонезії, припускає, що ця смола, найдавніша з усіх знайдених за межами Африки, використовувалася для розпалювання вогнищ, будівництва човнів або виготовлення кам'яних знарядь праці", - йдеться у матеріалі.

За даними досліджень, використання смоли містило в собі ретельний багатоступеневий процес, коли кору дерева зрізали, аби речовина спочатку капала, а потім застигала, після чого їй надавали потрібну форму. Зокрема результати дослідження, які опубліковані в журналі Antiquity, поглиблюють наше розуміння пристосованості ранніх мореплавців, які здійснювали сміливі переправи з Азії на острови Тихого океану, аби жити у тропічних лісах.

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"Це важливий приклад людської адаптації та гнучкості в складних умовах", - зауважують співавтори дослідження Ділан Гаффні та Дауд Аріс Танудірджо у виданні The Conversation.

Попри те, що археологам раніше було відомо, що ці ранні мореплавці є спільними предками корінних народів, які зараз живуть на островах Тихого океану від Західного Папуа до Аотеароа Нової Зеландії, точний час та місце їхнього морського розселення залишалися незрозумілими.

"Нещодавні розкопки в печері Мололо на глибині понад 100 метрів на сході Індонезії виявили шари людської діяльності разом з кістками тварин, кам'яними артефактами, а також мушлями і деревним вугіллям. Кістки тварин вказують на те, що люди Мололо були вправними мисливцями, які, ймовірно, харчувалися сумчастими та наземними птахами", - підкреслили у матеріалі.

Таким чином це вказує на різноманітність їхнього раціону, натякаючи на те, що перші люди цього регіону були не лише морськими спеціалістами. Нове дослідження показує, що ці доісторичні мореплавці подорожували вздовж екватора, аби досягти островів біля узбережжя Західного Папуа понад 50 000 років тому.

Також відкриття науковців показує, що люди могли заселити стародавній континент Сахул, який з'єднував Західне Папуа з Австралією 65 тисяч років тому.

"Моделювання мореплавства демонструє, що північний екваторіальний шлях до Нової Гвінеї через острови Раджа-Ампат був життєздатним коридором для розселення на Сахулі в той час", - наголошують вчені.

Інші наукові дослідження

Раніше астрофізик з Гарварду Аві Лоеб заявив, якщо інопланетяни існують, то вони могли б брати енергію з чорних дір.

"Такі "супутники" чорних дір можуть бути ознакою наявності високорозвинених прибульців і можуть бути використані для пошуку життя за межами Сонячної системи", - каже дослідник.

Також вчені попередили про небезпеку через танення мерзлоти в Арктиці. За їхніми словами, це потенційно може вплинути на харчовий ланцюг.

"В Арктиці може існувати гігантська ртутна бомба, яка чекає на вибух", - наголосив професор наук про Землю та екологічних досліджень в Коледжі літератури, мистецтв і наук Дорнсайфського університету США Джош Вест.

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