Одна з найотруйніших істот у світі може стати новим джерелом ідей для ліків, які лікують хвороби, що вражають сотні мільйонів людей.

Учені виявили компонент у отруті морського равлика, який імітує ключовий людський гормон, що бере участь у регуляції рівня гормонів і цукру в крові.

Висновки описують, як токсин равлика-конуса, званий консоматином, поводиться аналогічно до соматостатину, гормону, що відповідає за утримання рівня цукру в крові та різних інших гормонів під контролем, пише Newsweek.

Ці равлики, що зустрічаються в рифах тропічної Індо-Тихоокеанської частини, є типом хижих морських равликів, відомих тим, що полюють на дрібну рибу. Це найотруйніший з відомих видів равликів, але його смертельна отрута, будучи ізольованою, може мати фармацевтичний потенціал. На відміну від природного людського гормону соматостатину, консоматин стабільніший і точніший, що робить його перспективним кандидатом для розробки ліків.

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"Людський соматостатин зв'язується з п'ятьма різними мембранними рецепторами, щоб викликати безліч фізіологічних дій. А соматостатинподібний токсин цих равликів зв'язується тільки з одним із п'яти мембранних рецепторів, щоб справити свій цільовий ефект", - пояснила авторка і співробітниця Університету Юти Хо Ян Йенг.

Равлик-конус використовує консоматин, щоб паралізувати здобич, запобігаючи підвищенню рівня цукру в крові - фатальний механізм для риб. Дослідники вважають, що ця ж властивість може допомогти створити кращі ліки для людей з діабетом і гормональними розладами.

Річ у тім, що наявні синтетичні препарати, спрямовані на регулювання рівня гормонів, є важливими методами лікування, але можуть мати побічні ефекти. Точкова спрямованість консоматину може дозволити хімікам розробляти більш ефективні методи лікування з меншою кількістю неприємних побічних ефектів.

Однак, вчені зазначили, що не варто очікувати, що найближчим часом в аптеках з'являться препарати на основі консоматину.

"З огляду на його потужний вплив на придушення гормону, що знижує рівень глюкози, глюкагону, особливо під час роботи разом з інсуліном, ми б передбачили, що існує ризик епізоду низького рівня глюкози", - сказала Єнг.

"Існує так багато цікавих ідей для створення ліків з отрути равликів-конусів або інших отруйних тварин, які ще належить відкрити", - підсумувала вона.

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