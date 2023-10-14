Експерт рекомендує довіряти персоналу, який відкрито розповідає про те, що потрібно виправити, а також детально описує, який ремонт вже проведено.

Автомобільний експерт розповів, як уникнути обману при здачі автомобіля на ремонт або обслуговування на СТО.

Крейг, який працює в Walsall Wood Tire and Service в місті Уолсолл в графстві Вест-Мідлендс, дав поради в TikTok. На думку експерта, ви повинні мати можливість довіряти механікам, які стежать за вашою машиною, але не надто захоплюватися поверхневою службою обслуговування клієнтів.

Він рекомендував довіряти персоналу, який відкрито розповідає про те, що потрібно виправити, а також детально описує, який ремонт вже проведено.

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Крейг почав з того, що сказав: "На гарній СТО не просто скажуть вам, що щось зламалося - якщо ви попросите їх довести це, вони доведуть. Якщо вони вже замінили компоненти, і ви попросите показати старі компоненти, вони нададуть їх вам, щоб ви могли побачити, що робота дійсно була виконана", - зазначив експерт.

Але він попередив, що ввічливість — це лише частина служби.

Він сказав: "Хлопці, не робіть помилок – у вас можуть бути автосервіси з відмінним обслуговуванням клієнтів і за відмінними цінами... у вас буде СТО, на якій працюють найкращі фахівці в світі, але співробітники стійки реєстрації уявлення не мають, про що вони говорять... якщо ви знайдете собі пристойну СТО, яка, на вашу думку, чесно про вас піклується — залишайтеся з нею", - зазначив експерт.

Він запропонував познайомитися з персоналом СТО, і якщо вони знають вас і вашу машину, це допоможе швидше виявити будь-які майбутні проблеми.

Крейг сказав: "Чим довше ви залишаєтеся на одній СТО, тим більше ця СТО дізнається вас і ваш автомобіль, як ви водите і які несправності у вас можуть виникнути. Ви телефонуєте і кажете: "Моя машина сьогодні вранці не заводиться. Як ви гадаєте, що це може бути?"

Запропонована ним ситуація полягала в тому, що механіки відзначили, що акумулятор раніше був позначений як потенційна проблема, і як відремонтувати або замінити його наступного разу, коли ви приїдете.

На додаток він сказав:"До того часу, як ви потрапите туди, СТО вже матиме запасну деталь для ремонту вашого автомобіля — це хороша СТО".

Один з підписників відповів: "Я користуюся однією і тією ж СТО вже багато років і знаю власника з дитинства. Він завжди показує мені зламану деталь, якщо я там, навіть без мого прохання".

Інший написав:"Я завжди везу свою машину на одну й ту саму СТО, і вони без запитань знають, що з нею не так і що потрібно зробити".

Поради автоекспертів

Автомобільний експерт стверджує, що електромобілі не заслуговують на увагу.

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