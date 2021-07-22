У мережі припускають, що учасник дивного інциденту проспорив або програв в карти.

У Черкасах невідомого чоловіка катали по місту на даху автомобіля в напівоголеному вигляді. Інцидент потрапив на відео.

Ролик з напівголим чоловіком, який їздив на даху машини, опублікували у спільноті "За кермом. Черкаси" на Facebook.

Автор відео припустив, що невідомий влаштував дивний перформанс через програш в карти. У коментарях з'явилися й інші версії неоднозначного вчинку. Користувачі вважають, що чоловік міг програти суперечку або ж був у нетверезому стані.

На відео можна побачити, що чоловік сидить на даху і тримає руки між ніг. Невідомий їздив з опущеною вниз головою, він не тримався за авто і міг впасти в будь-який момент. Ситуація могла обернутися серйозною подією, якби людина впала під час руху машини.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві дві години шукали "потопельницю". Потім вона "ожила" і розсмішила рятувальників.

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Автор: Поліна Кузенко