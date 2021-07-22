У Черкасах невідомого чоловіка катали по місту на даху автомобіля в напівоголеному вигляді. Інцидент потрапив на відео.
Ролик з напівголим чоловіком, який їздив на даху машини, опублікували у спільноті "За кермом. Черкаси" на Facebook.
Автор відео припустив, що невідомий влаштував дивний перформанс через програш в карти. У коментарях з'явилися й інші версії неоднозначного вчинку. Користувачі вважають, що чоловік міг програти суперечку або ж був у нетверезому стані.
На відео можна побачити, що чоловік сидить на даху і тримає руки між ніг. Невідомий їздив з опущеною вниз головою, він не тримався за авто і міг впасти в будь-який момент. Ситуація могла обернутися серйозною подією, якби людина впала під час руху машини.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві дві години шукали "потопельницю". Потім вона "ожила" і розсмішила рятувальників.
Також вас можуть зацікавити новини:
- У Києві помітили комунальника, який поливав клумбу під час шторму (відео)
- Більше ніякого рок-н-ролу: у Києві бабуся розпиляла дворову лавочку, щоб уникнути шуму під вікнами (фото)
- Киянка, розпиляла лавку під будинком, розкрила мотиви свого вчинку (відео)
- Витягали вчотирьох: у курортній Кирилівці жінка провалилася в "братську могилу" медуз
- Все по Фрейду:" фалічна " ракета Безоса стала мемом в мережі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram