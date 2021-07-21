Рятувальники і поліцейські дві години шукали в Києві жінку, побоюючись, що вона потонула, поки вона сама не прийшла до них і "зізналася", що жива.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти столиці.
Інцидент стався 21 липня в столичному парку Партизанської слави.
Виявивши близько 6 години ранку жіночі речі на березі одного з водойм, "муніципали" викликали водолазів Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліцію.
Пошуки зниклої жінки тривали з 8 до 10 годин - допоки до пошукової групи не підійшла "потопельниця" з питанням: "А що у Вас сталося, кого шукаєте?"
Втім, несерйозно до подібних побоювань ставитися не варто - в літню пору в Україні, і Києві зокрема, частішають смертельні випадки на воді. Наприклад, минулого місяця на Київському водосховищі потонув чоловік разом з дітьми.
Причина багатьох таких випадків - алкоголь. Так, кілька тижнів тому річкова поліція Києва врятувала нетверезого чоловіка, який випав у воду з екскурсійного теплохода.
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