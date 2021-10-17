Такий "бізнес" влаштував місцевий сільський музей.

У Сумській області тепер можна придбати повітря батьківщини, розфасоване в консервні банки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Новинку розповсюджує сільський музей Верхньої Сироватки.

"Це не бізнес. Це засіб привернення уваги людей до місцевої культури, до музею", - розповів автор ініціативи Роман Голуб, який і подарував банки з повітрям музею.

Як стверджує виробник, до кожної банки закачали повітря відразу з дев'яти населених пунктів області, хоча яким чином це зробили, не зізнається.

За 350 грамів повітря продавці просять 40 гривень. Усі кошти від продажу обіцяють спрямувати на розвиток сільської музейної кімнати.

Раніше в Україні шахраї почали продавати "магніт-античип", який нібито забезпечить власнику безпечну вакцинацію від коронавірусу. А кмітливий житель Великобританії налагодив продаж чистого повітря, тому що воно у світі вже не норма, а товар, який продається.

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Автор: Катерина Комолова