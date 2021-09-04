"Ексклюзивний" товар продають на Патріарших ставках.

Жителям російської столиці запропонували не зовсім звичайний товар - повітря з елітного району Патріарші ставки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Москви".

Судячи з опублікованих фотографій, повітря продають у крамниці "Повітря Патріків", яка працює саме на Патріарших ставках.

Читайте такожУ Росії стриптизер-коханець розводив на мільйони і чоловіків, і жінок (фото)Згідно з інформацією на вивісці для лавки, повітря зібране в околицях Патріарших ставків і коштує 100 рублів (37 гривень) за 0,5 літра.

Нагадаємо, раніше цього року російська поліція затримала в Санкт-Петербурзі сімох учасників організованої групи, яких підозрюють у серії шахрайств - вони обманювали пенсіонерів і читали про це реп.

Також УНІАН повідомляв про те, що у Росії помер хворий на лейкоз хлопчик, з рахунку на лікування якого шахраї вкрали 500 тисяч рублів.

Автор: Станислав Кожемякин