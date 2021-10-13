Автор оголошення говорить, що античип "намагнічений потоками структурованої води".

В Україні шахраї почали продавати "магніт-античип", який нібито забезпечить власнику безпечну вакцинацію від коронавірусу.

Скриншоти оголошень на OLX з'явилися в соціальних мережах.

В одному з них говориться, що "античип" допоможе вакцинуватися без ризику для здоров'я.

Ціни варіюються від 129 до 190 гривень.

Читайте такожУкраїнець через помсту дівчині виклав її "голі" фото у Viber-чат ОСББ"Магніт для знешкодження чіпа при вакцинації: намагнічений потоками структурованої води, дозволяє приймати вакцини без ризику для здоров'я, простий і безпечний у використанні", - йдеться в повідомленні.

Зараз оголошення на платформі недоступні.

Невідомо, чи встигли їх автори продати комусь "магніти-античипи".

Раніше повідомлялося, що президент Філіппін запропонував прищеплювати антивакцинаторів, поки вони сплять.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська