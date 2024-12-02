Вони з’являються та зникають, побачити їх можна лише в ультрафіолетовому світлі.

На Юпітері продовжують з’являтися темні овали розміром із Землю. Про це пише Forbes із посиланням на нове дослідження, проведене за підтримки NASA. Його результати були опубліковані у виданні Nature Astronomy.

Зазначається, що Юпітер, відомий своєю знаменитою Великою червоною плямою, зберігає ще одну загадку атмосфери: масивні темні овали на полюсах розміром із Землю. Вони з’являються та зникають, побачити їх можна лише в ультрафіолетовому світлі, а їхнє виникнення вчені пояснюють торнадоподібними явищами.

Магнітні таємниці

Відео дня

Південні полярні області Юпітера часто мають темні овали, але не весь час, формуючись приблизно за місяць і розсіюючись протягом тижнів. Лише 75% щорічних спостережень гігантської планети космічним телескопом NASA Hubble між 1994 і 2022 роками виявляли їх.

Темні овали набагато рідше зустрічаються поблизу північного полюса Юпітера, де вони з’являються лише на кількох із 25 щорічних зображень. Овали темні в ультрафіолетовому світлі, оскільки вони поглинають більше світла, ніж навколишня атмосфера.

Темні овали

Це не перший випадок виявлення темних овалів на Юпітері. Виявлені Hubble наприкінці 1990-х років і космічним кораблем NASA у 2000 році, вони, тим не менш, здебільшого ігнорувалися вченими.

"Протягом перших двох місяців (спостережень - УНІАН) ми зрозуміли, що ці зображення OPAL є золотою жилою. Тоді ми подумали, що насправді можемо зробити якісне спостереження, чому вони з’являються", - сказав Трой Цубота, студент Каліфорнійського університету в Берклі.

Обертові вихори

Атмосфера Юпітера містить вихори, що швидко обертаються. Вони викликані потужними силовими лініями магнітного поля, які взаємодіють як із зарядженими частинками високо над атмосферою, так і з плазмою, що походить від Іо, одного із супутників Юпітера та найбільш вулканічно активного місця в Сонячній системі.

Вихори поширюються з верхніх шарів атмосфери й слабшають у міру просування глибше, але турбулентність, яку вони викликають, збуджує стратосферу, утворюючи плями щільного туману.

Внутрішнє Динамо

Вивчення зв’язків між різними шарами атмосфери є дуже важливим для всіх планет, незалежно від того, чи це екзопланети, Юпітер чи Земля, говорить співавтор дослідження Майкл Вонг, планетолог з Лабораторії космічних наук Каліфорнійського університету в Берклі:

"Ми бачимо докази процесу, що з’єднує все у всій системі Юпітера".

Вважається, що знання про те, як працюють складні магнітні поля Юпітера та динаміка атмосфери, дасть планетологам більше розуміння щодо погодної системи Землі та планет, що обертаються навколо інших зірок.

Інші "космічні" новини

Як повідомляв УНІАН, величезна чорна діра "морить голодом" свою галактику. Галактика, яка є за розміром, як наша, більше не може утворювати нові зірки, адже чорна діра засмоктує потрібне паливо.

Також ми писали, що поблизу Сатурна знайшли світ, де потенційно може існувати життя. Так, на супутнику планети Енцелад знаходиться більше складних органічних молекул, ніж вважалося раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: