Наразі повітря витікає зі швидкістю приблизно 0,9–1,1 кілограма на день, що перевищує рівень рівноваги космічної станції.

Міжнародна космічна станція в небезпеці через витік повітря в російському сегменті, який відомий як модуль PrK. Він з'єднує російський сервісний модуль "Звезда" з основним корпусом МКС.

Як пише livescience, NASA і російське космічне агентство "Роскосмос" знають про витік принаймні з 2019 року, але його основна причина все ще залишається загадкою. З того часу космонавти вживали різних заходів, щоб мінімізувати його вплив та навіть закривали сегмент, коли він не використовується. Однак тепер сторони не можуть дійти згоди.

Згідно з нещодавнім звітом NASA , витік посилився до такої міри, що становить ризик для роботи МКС до 2030 року. Більше того, деякі офіційні особи агентства вважають, що це може призвести до "катастрофічного збою" станції. Зокрема, про це сказав голова Консультативного комітету ISS агентства Боб Кабана під час відкритого засідання.

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Однак російські "космічні" чиновники применшують серйозність витоку, наполягаючи на тому, що це не загрожує майбутнім операціям МКС.

МКС безперервно працює з листопада 2000 року. Більшості її інфраструктури вже чверть століття і цілком можливо, що у стінах могли утворитись крихітні тріщини. Додатковий стрес від зіткнення з дрібними уламками та мікрометеорами також міг сприяти перфорації.

NASA і Роскосмос домовилися закрити дірявий сегмент, якщо швидкість втрати повітря стане "неприйнятною". Але вони не дійшли консенсусу щодо того, що саме можна таким вважати. NASA наголошує, що наразі повітря витікає зі швидкістю приблизно 0,9–1,1 кілограма на день, що перевищує рівень рівноваги космічної станції. У квітні він ненадовго підскочив до 1,7 кг.

"Станція не молода. Ми очікуємо більшого зносу в інших місцях", — сказав астронавт NASA Майкл Баррат під час брифінгу

Очікується, що космічна станція працюватиме до 2030 року, після чого вона буде виведена з орбіти в атмосферу Землі для вогняного прощання. Наразі NASA не планує будувати заміну МКС і замість цього зосередиться на місіях екіпажу на Місяць і Марс.

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно четверо астронавтів США, які застрягли на МКС через несправність їхнього космічного човника, повернулися на Землю після майже двомісячної затримки на орбіті.

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