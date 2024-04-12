Таке насіння має багато корисних властивостей, проте для деяких людей його вживання може бути небезпечним.

Насіння чіа містить у собі поживні речовини, воно багате на клітковину, білок, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. Якщо його додавати до страв, то це буде чудовим доповненням до збалансованої дієти. Але що буде з вашим організмом, якщо їсти насіння чіа кожного дня. У виданні EatingWell розповіли, чим насіння чіа корисне для здоров'я, чи є потенційні ризики його вживання та поради щодо включення його до ваших страв.

Може покращити травлення

Зазначається, що насіння чіа має багато харчових волокон, а саме 10 грамів у двох столових ложках. За даними досліджень, клітковина може підтримувати здорове травлення, адже сприяє регулярному випорожненню кишківника, зміцнюючи імунну систему та покращуючи його здоров'я.

"Розчинна клітковина допомагає збільшити об'єм випорожнень, що може запобігти запорам", - наголосила доктор медичних наук, зареєстрований дієтолог і автор статей про харчування Бріттані Любек.

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Може покращити здоров'я серця

Омега-3, що містяться в насінні чіа, допомагають зменшити запалення, знизити рівень холестерину ЛПНГ (тобто "поганого") і підвищити рівень холестерину ЛПВЩ, так званого "хорошого", який покращує здоров'я серця.

Чудове джерело рослинного білка

Попри свій маленький розмір, насіння чіа є гарним джерелом рослинного білка, який містить майже 5 грамів на 2 столові ложки, що дає йому веганське джерело білка.

"Насіння чіа допомагає веганам і вегетаріанцям задовольнити свої потреби в білку. Білок є важливим макроелементом, необхідним для безлічі процесів в організмі, включаючи загоєння ран, здоров'я м'язів та імунітет", - запевнила Любек.

Насичене поживними речовинами

За словами дієтолога, насіння чіа також має мікроелементи, які необхідні для організму людини у невеликій кількості щодня.

"Коли ви їсте насіння чіа, ви отримуєте кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, цинк, селен, фолат, вітамін А, вітаміни групи В тощо. Ці мікроелементи необхідні для різних аспектів здоров'я, включаючи метаболізм, здоров'я кісток і репродуктивне здоров'я", - зауважила доктор медичних наук.

Ймовірні ризики та запобіжні заходи

Попри те, що насіння чіа є безпечним для більшої кількості осіб, невелике дослідження показало, що в деяких людей можуть виникнути алергічні реакції, особливо якщо вони вже мають алергію на інше насіння або горіхи, зокрема, на кунжут.

Через те, що насіння чіа розширюється під впливом рідини та утворює гелеподібну речовину, це може загрожувати задусі, особливо для людей, яким важко ковтати. Також вміст клітковини в насінні чіа може викликати здуття живота, гази та діарею.

"Якщо у вас є проблеми з травленням, ви повинні знати про високий вміст клітковини в насінні чіа. Для людей із синдромом подразненого кишківника, запальними захворюваннями кишківника (ЗЗК) або іншими захворюваннями травлення надмірна кількість клітковини може призвести до погіршення симптомів", - попередила Любек.

Як додати насіння чіа до свого раціону

Якщо ви бажаєте додати насіння чіа до свого харчування, то Любек поділилася декількома порадами, як отримати максимум користі від нього:

можна додати його в йогурт, вівсянку або смузі;

спробуйте використати насіння чіа замість яєць як загусник у супах, рагу та соусах;

можете приготувати пудинг з насінням, змішавши його з молоком та підсолоджувачем на ваш вибір, після чого поставити у холодильник на ніч, тоді це вийде як десерт на сніданок;

спробуйте додати насіння чіа до випічки, наприклад, у кекси, хліб, пироги або млинці;

насіння чіа можна додати у домашні салатні заправки, соуси та джеми.

Які ще продукти корисні для здоров'я людини

Як писав УНІАН, за даними дослідження було визначено один потужний інгредієнт, який допомагає знизити високий рівень холестерину. Йдеться про волоські горіхи, що мають джерело поживних речовин.

Також було названо 6 продуктів із вуглеводами для здоров'я мозку. За даними досліджень, позитивно вплинути на здоров'я мозку здатне включення певних продуктів у раціон.

"Жирні кислоти омега-3, які удосталь містяться в рибі, волоських горіхах і насінні льону, мають вирішальне значення для розвитку та функціонування мозку, потенційно знижуючи ризик хвороби Альцгеймера. Антиоксиданти, такі як вітаміни С і Е, допомагають боротися з окислювальним стресом, який може пошкодити клітини мозку. Вітаміни групи B, особливо B6, B12 і фолієва кислота, підтримують вироблення нейротрансмітерів та можуть знизити ризик старіння мозку і розладів настрою", - розповідали у виданні EatingWell.

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