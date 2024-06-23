Ці висловлювання дозволяють мислити позитивно й оптимістично, навіть в особливо важкі часи.

Фінляндія та Данія посідають перші позиції в щорічному рейтингу найщасливіших країн світу World Happiness Report. При цьому Фінляндія має тривалий послужний список щастя, утримуючи перше місце вже сім років поспіль, пише CNBC.

Журналісти видання попросили групу фінських і датських бізнес-лідерів і психологів пояснити ці результати. Деякі з них посилалися на кілька висловлювань, які дозволяють їм мислити позитивно й оптимістично, навіть в особливо важкі часи.

"Що залишиш позаду, знайдеш попереду"

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Кожен стикається з перешкодами. Боротьба з невдачами може вберегти від їхнього повторення.

За словами Анні Халліли, керівника відділу людей і культури фінської виробничої компанії Framery, ця фраза означає, що залишення проблеми без уваги призведе до ще більшої проблеми.

Наприклад, якщо ваш друг неприємно пожартує над вами, якщо ви не звернетеся до нього одразу, це може скласти враження, що можна жартувати подібними словами в майбутньому.

"Не звертай уваги"

Згідно з опитуванням Американської психологічної асоціації у 2022 році, понад 25% американців перебувають у стресі, який завдає шкоди їхньому психічному здоров’ю та продуктивності, часто хвилюються через обставини, які вони не контролюють.

За словами Мейка Вікінга, генерального директора Інституту дослідження щастя, люди в Данії щодня використовують фразу з трьох слів, щоб випередити це: "Не звертай уваги". Вона втілює глибоке прийняття та звільнення від занепокоєння.

"У когось щастя, у всіх – літо"

Легко відчувати самосвідомість або заздрість, коли бачиш, як інші люди діляться лише своїми найкращими моментами в соціальних мережах. Щасливі люди визнають, що в кожного бувають погані дні, і немає сенсу порівнювати себе з іншими, навіть коли їм важко.

У таких ситуаціях фіни вживають давню фразу: "У когось щастя, у всіх – літо". Іншими словами, незалежно від того, з чим ви маєте справу, кращі дні прийдуть.

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