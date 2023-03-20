Дослідження показало, що пандемія не вплинула на рівень щастя людей.

Фінляндія шостий рік поспіль визнається найщасливішою країною у світі. Про це свідчать результати Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report).

На другому і третьому місці опинилися Данія та Ісландія, на четвертому розташувався Ізраїль. Далі йдуть Нідерланди. З 6 по 10 позицію посідають Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія.

Росія в новому рейтингу щасливих країн опинилася на 70-му місці. Україна посіла 92-й рядок. В Україні, згідно зі звітом, на добробут вплинув повномасштабний наступ РФ, проте "попри масштаби страждань і збитків в Україні, оцінки життя у вересні 2022 року виявилися вищими, ніж після анексії Криму у 2014 році, вони підкріплені тепер сильнішим почуттям спільної цілі, доброзичливості й довіри до влади".

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В Україні, за даними звіту, як звертає увагу The Guardian, благодійність досягла рекордних рівнів, а в Росії вона значно знизилася. Крім того, почуття занепокоєння значно зросло в Україні, але залишилося незмінним у РФ.

У хвості рейтингу опинилися Афганістан і Ліван, вони посіли 137-е і 136-е місця відповідно.

Як складається рейтинг щасливих країн та які позиції посідала Україна

Рейтинг складається щорічно з 2012 року. При його складанні експерти аналізують ВВП на душу населення, рівень соцпідтримки, тривалість життя, дотримання громадянських свобод, рівень зайнятості населення, рівень корупції, а також результати опитувань громадської думки.

У 2018, 2019 і 2020 роках перше місце в рейтингу посідала Фінляндія.

У 2020 році Україна посідала 123 місце серед 153 країн, у 2021-му наша країна розташувалася на 69-й сходинці серед 95 держав.

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