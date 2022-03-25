Тварині було 12 років, вона не пережила серцевий напад.

У зоопарку Міннесоти (США) помер амурський тигр на прізвисько Путін.

Про це повідомляє "Голос Америки" і зоопарк Міннесоти. Правда, сайт останнього після такої новини "ліг".

Зазначається, що 12-річний тигр Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури. Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку.

Нагадаємо, в чеському зоопарку народилося дитинча рідкісного східного чорного носорога, його назвали Київ на честь опору українців російській армії.

А в зоопарку столиці народився лемур. Його назвали Байрактаром на честь турецьких безпілотників, які допомагають Збройним силам України стримувати наступ армії РФ.

В екопарку "XII Місяців" у Київській області в умовах війни з Російською Федерацією відбулося поповнення - там народилося маленьке зебреня. Його назвали Маленький Зе.

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