Як в Одесі, так і у Вінниці зоопарки вже відкриті для відвідувачів.

Попри постійні обстріли з боку російських окупантів, в зоопарках України продовжують народжуватися нові тварини.

Зокрема, як повідомляє "Думская", черговому поповненню радіють в одеському зоопарку, який знову відкрився длся відвідувачів з 25 березня. Цього разу народилося теля українського сірого корови, якого назвали Джавеліном – на честь знаменитого протитанкового ракетного комплексу, за допомогою якого українські захисники палять російську бронетехніку.

"Сьогодні всі відвідувачі одеського зоопарку стали свідками чудової події – народження теля! Корівці аплодували. І кожна спроба становлення на ніжки малюка теж виражалася бурхливими емоціями дітей та дорослих", – розповідає одеський фотограф Лоліта Клочкова.

Також в Одеському зоопарку активно народжують домашні тварини, яких установа прихистила після того, як їхні власники поїхали з країни. Загалом більше 500 таких тварин принесли до зоопарку, і більшість з них вже забрали до себе небайдужі одесити. Але ті тварини, які чекають на своїх власників, звикли до нового оточення і навіть почали народжувати. Так, поповненням порадувала, сім'я морських свинок, сім'я сіамських щурів та хом'яків. Усі малюки добре харчуються і добре себе почувають, розповідають в установі.

Крім того, як повідомляє видання "20 хвилин", у Вінницькому зоопарку наразі спостерігається справжній бебі-бум – поповнення з'явилося в овець, диких кабанів та приматів, а пернаті роблять кладки яєць. В зоопарку очікують ще поповнення, втім, у кого, поки не розповідають.

"Вся колекція тварин збережена. Багато з них мають поповнення за цей період. Зараз такий час, що вони всі народжують", – розповів директор зоопарку Євген Ткачик.

При цьому тваринам, де є поповнення, змінили раціон.

"За три тижні до народження зменшуємо соковиті корма, щоб вагітним тваринам легше було у період перед народженням. Щоб організм мав менше навантаження. Після того, як тварина народжує, обов’язково збільшуємо корма, де є білок, щоб збільшити кількість молока", – пояснює Ткачик.

Заклад тимчасово не працював через повномасштабне вторгнення Росії, однак з 19 березня відновив роботу, тож відвідувачі уже можуть побачити дитинчат.

За словами директора зоопарку, серед відвідувачів багато переселенців, адже тут вони можуть відпочити та отримати позитивні емоції.

"Багато людей відвідують наш заклад. Думаю, це один із профілактичних і лікувальних заходів. Тому, що зоопарк надає психологічне розвантаження для людини", – пояснює він.

За його словами, проблем із їжею для тварин в зоопарку наразі немає, але благодійну допомогу приймають. Щоб допомогти, відвідувачі можуть придбати більше квитків. Із цих грошей купуватимуть необхідні продукти.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що волонтерам вдалося евакуювати з харківського екопарку "Фельдман", який чи не найбільше постраждав від окумантів, вісьмох кенгуру різних видів – дорослих і дитинчат.