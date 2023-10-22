Автомобільний експерт розповів, як захистити дзеркала автомобіля від дощу.

Автомобільний експерт запропонував дешевий та простий спосіб зберегти дзеркала чистими в дощовий день.

Користувач TikTok Містер Райхан приголомшив 3,4 мільйона своїх підписників, використавши для чищення дзеркал несподіваний предмет. Експерт зняв ролик, в якому демонструє, як він використовує зубну пасту, щоб захистити бічні дзеркала від крапель дощу.

У ролику, опублікованому на його сторінці, показано, як він очищає бічне дзеркало від бруду, протираючи його спреєм та тканиною. Потім він бере невелику краплю зубної пасти і розмазує її пальцем по склу.

Після цього він бере тканину і протирає дзеркало. Щоб довести, що цей трюк працює, він бризкає на дзеркало водою і краплі миттєво стікають.

Зубна паста ефективна, оскільки фтор, який вона містить, створює тертя на поверхні дзеркала, а це означає, що вода там не може затримуватися.

Поради автомобільних експертів

Автомобільний експерт розкрив п'ять простих трюків, завдяки яким двигун буде працювати вічно.

Автомобільні експерти назвали помилку, яка збільшує витрату пального на 25 відсотків. У міру збільшення обертів двигуна буде витрачатися більше палива, а це означає, що їх зниження життєво важливо для економії грошей.

Автомобільні експерти розповіли, як правильно паркувати машину під час негоди. Вони закликали учасників дорожнього руху уникати стоянок під деревами і уникати маленьких, вузьких доріг, які з меншою ймовірністю будуть очищені від гілок або каменів.

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