Термін його повноважень становить вісім років.

На Вангероге, який входить до складу німецького архіпелагу Фризьких островів, через нестачу спеціалістів шукають мера через оголошення в газетах.

Як пише Spiegel, у місцевій адміністрації також бракує достатньої кількості фахівців, які могли б навчати нових працівників. Представники "Християнсько-демократичного союзу", Соціал-демократичної партії та "Зелених" у раді оголосили конкурс на нового мера:

"Знайти нових працівників зі спеціалізованою адміністративною кваліфікацією для острова, коли це неможливо навіть на материку, здається майже неможливим".

Кандидату має бути від 23 до 67 років, він повинен мати громадянство Німеччини або іншої країни Європейського Союзу. Також обов'язкові вища освіта або відповідна кар'єрна кваліфікація та професійний досвід. Дату виборів призначили на 17 серпня, заявки прийматимуть до 14 червня. Ще до розміщення оголошення про бажання балотуватися в мери оголосила одна людина.

Відео дня

Зазначається, що сім років тому за допомогою оголошень острів знайшов нового мера, ним став Марсель Фангор. Чоловік пішов у відставку ще восени 2023 року, після суперечки з місцевою радою.

Інші цікаві вакансії

Як повідомляв УНІАН, раніше у Шотландії шукали людину, яка працювала б наглядачем на безлюдному острові Мартін, який влітку приймає туристів.

А спостерігач за птахами на безлюдному острові Трішен розповів журналістам про своє життя та "найсамотнішу в країні роботу". Він бачить людей лише раз на тиждень, коли корабель доставляє йому продукти та пошту.

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