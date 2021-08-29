Знак з'явився в одному з найбільш відвідуваних місць, де туристи зупиняються, щоб зробити фото / фото Clemensfranz, commons.wikimedia.org

Жителям Норвегії і туристам заборонили справляти малу нужду в бік Росії в районі річки Якобсельв (Ворйома) на кордоні з РФ.

Табличку з написом "No peeing towards Russia" ("Пісяти в бік Росії заборонено") було встановлено на місцевій дорозі, повідомляє Barents Observer, а порушників можуть оштрафувати.

Зазначається, що знак з'явився в одному з найбільш відвідуваних місць, де туристи зупиняються, щоб зробити фото. Кордон з Росією проходить просто посередині річки, і відстань від берега до неї іноді становить лише кілька метрів. На іншому боці видно російський прикордонний стовп.

За словами норвезького прикордонного комісара Йенса Хойлунна, він не знає про будь-які "конкретні події останнім часом", які могли б викликати необхідність встановити таке попередження у вигляді таблички. Він каже, що прикордонники часто бувають у цьому районі, тому попереджають людей до того, як "спроби переростуть в інцидент", проте подібні таблички з правилами для відвідувачів не рідкість.

"Знак розташований у місці, де часто зупиняються туристи, і часто для них це перша зупинка після довгої поїздки. Цілком ймовірно, що хтось із них піддавався тут спокусі помочитися", - додав комісар.

При цьому Хойлунн закликав усіх відвідувачів прикордонних районів уважно вивчити чинні правила, адже про події повідомлятимуть до поліції. Він також нагадав, що на території працює відеоспостереження.

У Норвегії є окремий закон, де прописано, що громадяни можуть і не можуть робити у прикордонних з Росією районах. У пункті 3, зокрема, йдеться, що на кордоні заборонено образливу поведінку, спрямовану проти сусідньої держави або її влади. За порушення закону може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення до 3 місяців.

За словами Хойлунна, доля порушника залишається в руках поліції, проте ймовірною реакцією, як вважає комісар, буде штраф від 3 000 крон (понад 9 000 гривень).

Сухопутний кордон Норвегії та Росії протяжністю 197,7 кілометра не змінювався з моменту встановлення в 1826 році. Норвегія є єдиним сусідом Росії, з яким та не воювала.

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Автор: Катерина Комолова