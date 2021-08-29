Табличка з написом "No peeing towards Russia" з'явилася біля річки на кордоні двох країн.

Жителям Норвегії і туристам заборонили справляти малу нужду в бік Росії в районі річки Якобсельв (Ворйома) на кордоні з РФ.

Табличку з написом "No peeing towards Russia" ("Пісяти в бік Росії заборонено") було встановлено на місцевій дорозі, повідомляє Barents Observer, а порушників можуть оштрафувати.

Зазначається, що знак з'явився в одному з найбільш відвідуваних місць, де туристи зупиняються, щоб зробити фото. Кордон з Росією проходить просто посередині річки, і відстань від берега до неї іноді становить лише кілька метрів. На іншому боці видно російський прикордонний стовп.

За словами норвезького прикордонного комісара Йенса Хойлунна, він не знає про будь-які "конкретні події останнім часом", які могли б викликати необхідність встановити таке попередження у вигляді таблички. Він каже, що прикордонники часто бувають у цьому районі, тому попереджають людей до того, як "спроби переростуть в інцидент", проте подібні таблички з правилами для відвідувачів не рідкість.

"Знак розташований у місці, де часто зупиняються туристи, і часто для них це перша зупинка після довгої поїздки. Цілком ймовірно, що хтось із них піддавався тут спокусі помочитися", - додав комісар.

При цьому Хойлунн закликав усіх відвідувачів прикордонних районів уважно вивчити чинні правила, адже про події повідомлятимуть до поліції. Він також нагадав, що на території працює відеоспостереження.

Don’t pee in the wrong direction. https://t.co/sy2fnv4A3a — Thomas Nilsen (@NilsenThomas) August 26, 2021

У Норвегії є окремий закон, де прописано, що громадяни можуть і не можуть робити у прикордонних з Росією районах. У пункті 3, зокрема, йдеться, що на кордоні заборонено образливу поведінку, спрямовану проти сусідньої держави або її влади. За порушення закону може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення до 3 місяців.

За словами Хойлунна, доля порушника залишається в руках поліції, проте ймовірною реакцією, як вважає комісар, буде штраф від 3 000 крон (понад 9 000 гривень).

Сухопутний кордон Норвегії та Росії протяжністю 197,7 кілометра не змінювався з моменту встановлення в 1826 році. Норвегія є єдиним сусідом Росії, з яким та не воювала.

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Автор: Катерина Комолова