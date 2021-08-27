Власниця змії Аліна розповіла, що її вихованця звуть Сем і йому два роки.

Жителі Дніпра стали свідками вигулу в одному зі скверів не собаки і не кота, а значно екзотичнішої тварини - удава.

Відео зі змією і його господинею опублікували у Facebook-групі "Реальний Лівобережний".

Удава звичайного помітили на лавці в сквері ім. Усачова в Індустріальному районі міста.

Читайте такожВеличний пітон проковтнув теля повністю та лопнувВласниця змії Аліна розповіла, що її вихованця звуть Сем і йому два роки.

"У нас другий день на вигулі. Я гадаю, йому подобається, хоч і незвично - він на вулиці жодного разу не був", - сказала дівчина.

Вона стверджує, що годує домашнього улюбленця мишами і щурами.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві під час прогулянки в зеленій зоні біля КНУ ім. Тараса Шевченка загубився "ручний" удав. Двометрову змію вдалося знайти вже через кілька днів.

А минулого місяця українські рятувальники повідомили про виявлення метрового удава — рептилію знайшла жінка у вбиральні власної квартири у Полтаві.

Автор: Станислав Кожемякин