У майбутньому всі операції із завантаження і розвантаження судна планується також довірити автономним технологіям.

У Норвегії до кінця 2021 року збираються відправити в перший рейс автономне електричне вантажне судно Yara Birkeland.

Як повідомляє CNN, на борту не буде екіпажу, а за пересуванням стежитимуть три берегові центри управління.

Планується, що Yara Birkeland здійснить свою першу подорож між двома норвезькими містами - доставить вантаж з Херьойя до Бревіка вже цього року.

Судно розробляла норвезька компанія Yara International - один з найбільших у світі постачальників мінеральних добрив. За його створення компанія керувалася ідеєю скорочення шкідливих викидів під час переміщення вантажів. За даними Міжнародної морської організації, на частку судноплавства зараз припадає від 2,5% до 3% світових викидів парникових газів.

Читайте такожЛітаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 роціРозробка почалася у 2017 році, а перші випробування планували провести у 2020-му. Однак пандемія COVID-19 у поєднанні з логістичними проблемами затримали запуск.

Зазначається, що Yara Birkeland здатне перевозити 103 контейнери та розвивати максимальну швидкість у 13 вузлів. Контейнеровоз використовуватиме акумулятор місткістю 7 МВтг, що "приблизно в тисячу разів більше, ніж в одного електромобіля", за словами Йона Слеттена, керівника заводу Yara в Порсгрунні.

Спочатку для завантаження і розвантаження судна будуть потрібні люди, однак, як стверджує Слеттен, усі операції в майбутньому виконуватимуть з використанням автономних технологій.

Це не перше у світі автономне судно, адже у 2018 році у Фінляндії вже спускали на воду автономний пором. Однак творці називають Yara Birkeland першим повністю електричним контейнеровозом. При цьому у грудні 2019 року свій перший випробувальний рейс здійснило китайське автономне електричне вантажне судно "Цзіньдоуюнь 0 Хао", обігнавши Yara Birkeland у світовій першості.

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Автор: Катерина Комолова