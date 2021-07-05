Етюд Пікассо був знайдений у шафі лише після того, як її продавець успадкував будинок.

Картина Пабло Пікассо продана на аукціоні за $150 тис. після того, як вона пролежала у шафі родини з американського штату Мен 50 років.

Невідомий покупець придбав етюд до відомого твору Пікассо Le Tricorne, що виставляється в одному з музеїв Нью-Йорка.

Те, що картина дійсно належить авторству одного із найдорожчих художників світу, ще має підтвердити експертиза компанії його сина Клода Пікассо.

Читайте такожІталійські вчені знайшли невідомий ескіз Леонардо да ВінчіЯк пояснила неназвана особа, що продавала етюд, напочатку минулого століття члени родини вивчали мистецтво у європейських університетах й колекціонували рідкісні книги й картини. Однак етюд Пікассо був знайдений у шафі лише після того, як продавець успадкував будинок, передає Голос Америки.

29 червня стало відомо, що в Афінах знайшли картину Пабло Пікассо, яку вкрали під час пограбування грецької галереї 9 років тому. «Голову жінки» Пікассо знайшли разом з іншою вкраденою роботою – полотном «Млин» 1905 року нідерландського митця Піта Мондріана.

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Автор: Ірина Погоріла