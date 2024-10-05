Місто є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і на те є причина - у ньому так багато всього можна побачити і зробити, що це ідеальне місце для відпочинку.

Старе місто Люксембургу 1994 року стало об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і з такою багатою культурою та захоплюючою історією - це цілком зрозуміло.

Мікродержава ще не відкрита більшістю туристів, але в ній так багато можна побачити, пише Express. Прогулянка столицею країни відкриє прекрасні краєвиди перед гостями та приведе до деяких із найбільш вражаючих місць, таких як Корніш, який вважається "найкрасивішим балконом Європи", романтичний район Грунд або підземні каземати, що проливають світло на минуле Люксембургу як добре захищеної фортеці. До їх часткового знесення міські укріплення були прикладом військової архітектури, що охоплює кілька століть.

Палац Великого герцога також є частиною території, що охороняється. У нього фасад кольору карамелі з елегантними вежами. Зовнішній вигляд палацу так само приголомшує, як і його споруди всередині.

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Якщо туристи хочуть зануритися в історію цього міста, то відвідування музею Dräi Eechelen є обов'язковим. Музей побудований всередині відреставрованого форту. Там можна дослідити підземні тунелі та шахти. А поруч розташований Музей сучасного мистецтва Mudam, де представлені деякі вражаючі сучасні виставки.

Згідно з путівником Lonely Planet, осінь - найкраща пора року для відвідування Люксембургу. При цьому довгі вихідні - ідеальна кількість часу для екскурсії, тому що це невелике місто.

Кухня в Люксембурзі являє собою чудове поєднання німецької та французької кухонь, але зі своєю унікальною родзинкою. Також Люксембург має довгу історію пивоваріння, яка сягає 1300 року, тому обов'язково потрібно спробувати місцеве пиво.

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В Італії є мальовничий регіон із середньовічними містечками. Його відвідує мало туристів. Це регіон Абруццо. Він розташований між узбережжям Адріатичного моря та Апеннінськими горами. Регіон відомий тим, що в ньому мешкає понад 70% усіх європейських видів флори та фауни.

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