Ціни на квитки на потяги в Німеччині з грудня зростуть на 5,9-6,6%.

Слідом за підвищенням вартості єдиного проїзного на 20%, представники головного залізничного перевізника Німеччини Deutsche Bahn оголосили про підвищення цін на всі квитки на поїзди, якими керує компанія.

Так, уже з 15 грудня в середньому на 5,9% подорожчають квитки за тарифом Flexpreise ("гнучкий квиток", що дає змогу пасажиру обирати дату і час поїздки за певним маршрутом) і на стільки ж підвищиться ціна квитків на одну поїздку, а ціна на BahnCard 100 (пропонує безоплатний проїзд на всіх поїздах Deutsche Bahn протягом року) буде збільшена в середньому на 6,6%, повідомляє Bild із посиланням на представників компанії.

Вартість проїзних на BahnCard 25 і BahnCard 50, а також пільгових квитків Saver і Super Saver з лімітованою кількістю поїздок не зміниться.

Відео дня

Зазначимо, питання підняття цін на квитки на поїзди назрівало в Німеччині вже давно. З кінця 2023 року транспортну систему країни лихоманило через численні страйки залізничників, які вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці. Після тривалих суперечок, керівництво Deutsche Bahn все ж погодилося піти на компроміс із персоналом. Наївно було вважати, що додаткові фінансові витрати на зарплати залізничникам не ляжуть на плечі пасажирів.

Минулого року також відбулося часткове підвищення цін на квитки на поїзди в Німеччині. Так, вартість квитків за тарифами Flex і Bahncard 25 зросла приблизно на 5%. У Deutsche Bahn таке рішення пояснили "економічними проблемами та значним збільшенням витрат, особливо внаслідок нещодавніх колективних угод".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.