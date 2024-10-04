Через поломку багато пасажирів судна застрягли в столиці Північної Ірландії ще в травні.

Круїзний лайнер Odyssey від американської компанії Villa Vie Residences у четвер, 3 жовтня 2024 року, нарешті покинув порт Белфаста (Північна Ірландія), де він застряг на чотири місяці після поломки.

Як пише Sky News, спочатку лайнер попрямував до Шотландії для дозаправлення, потім судно планує прибути до французького Бреста, а далі зробить кілька зупинок у дорозі, щоб у підсумку прибути на Багами.

Зазначається, що пасажири були зафільмовані піл час святкування довгоочікуваної події в одному з барів на борту судна. "Алілуя! У нас просто немає слів, ми в захваті, й святкування вже почалося", – зазначила одна з горе-пасажирок лайнера, Холлі Геннессі з Флориди.

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Онлайн-відстеження на сайті MarineTraffic також підтвердило, що судно перебуває в дорозі: "На ходу, з використанням двигуна".

Першу спробу покинути столицю Північної Ірландії Odyssey здійснив увечері понеділка, 30 вересня, але незабаром він мав повернутися в Белфаст, щоб заповнити документи.

Видання нагадує, що спочатку судно мало покинути Белфаст ще в травні 2024 року, але його відправлення відклали через необхідність ремонту, унаслідок чого багатьом пасажирам довелося позапланово залишитися в Північній Ірландії. При цьому туристи не зупинялися на судні весь цей час, а жили в готелях або апартаментах у Белфасті.

Водночас багато пасажирів залишилися задоволені часом, проведеним у Белфасті, вихваляючи місцевих жителів і численні паби. Втім, вони дуже чекали на продовження подорожі.

А деякі пасажири за чотири місяці навіть встигли влаштувати особисте життя: не так давно Джан Перроні та Анджела Харсані, які сіли на судно як абсолютно незнайомі люди, але зав'язали стосунки в Белфасті, оголосили про заручини.

Як повідомляв УНІАН, раніше вісім пасажирів розкішного норвезького круїзного лайнера Norwegian Dawn застрягли на африканському острові Сан-Томе і Прінсіпі після того, як їхній корабель пішов без них.

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