Таким чином жінка вирішила зекономити, адже вважає, що такі ціни є дуже дорогими.

Жінка шокувала користувачів соцмереж після того, як показала, що пройшла пішки понад дві години з валізою до аеропорту в Ісландії, пише The Independent.

"Коли о 5 ранку в Ісландії немає громадського транспорту до аеропорту, а таксі коштує 200 євро (214 доларів США), ви йдете пішки 2,5 години до аеропорту зі своєю валізою", - розповіла користувачка TikTok Мейсі Джейн.

На відео можна побачити, як Мейсі котить свою валізу на колесах безлюдною дорогою в сільській місцевості Ісландії, ймовірно, прямуючи до міжнародного аеропорту Кефлавік у південно-західному регіоні країни. Жінка була закутана в чорну куртку-пуховик та кремову вовняну шапку, аби було тепліше.

"Колись це буде гарною історією для розповіді за обіднім столом", - написала вона.

Багато глядачів були здивовані тим, що Мейсі йшла пішки понад дві години до аеропорту, аби зекономити гроші на дорогому таксі. Деякі користувачі запитували, чому в той час не було громадського транспорту.

"Звідки в Ісландії? Ми брали таксі з Рейк'явіка в березні, і це коштувало заледве 25 євро", - написав у коментарях один з користувачів TikTok.

Водночас інші люди розповіли, як би вони вчинили в такому випадку.

"Я приїхав в аеропорт напередодні ввечері і просто заночував там", - поділився один користувач TikTok.

"Я доплатив господарям Airbnb за те, що вони відвезли мене в аеропорт о 5 ранку", - написав інший користувач, на що Мейсі відповіла: "Ха-ха, я спробувала, але вони не дуже захопилися".

Також в наступному відео жінка пожартувала, що "може померти" під час своєї прогулянки до аеропорту, проте додала, що більша частина її маршруту була "трохи сільською" та безлюдною.

"Знаєте що, сподіваюся, я отримаю багато похвал за цю прогулянку на Strava", - зауважила Мейсі, маючи на увазі додаток, який відстежує фізичні вправи.

Врешті-решт їй вдалося дістатися до кінцевого пункту призначення. Мейсі прибула вчасно, адже після її прогулянки почав падати сніг.

"Я зробила це", - вигукнула вона в кінці відео.

Інші незвичні цікавинки

Як писав УНІАН, у США з'явилася авіакомпанія, яку створили спеціально для собак. Тестовий рейс авіаперевізник провів у травні 2024 року і він виявився успішним.

"Інтерес і ентузіазм до Bark Air на сьогоднішній день величезні. Ми раді розширити послуги Bark Air на нові міста і нові маршрути, задовольняючи попит клієнтів і надаючи наш унікальний, безтурботний досвід подорожей із собаками ще більшій кількості сімей", - розповів співзасновник і генеральний директор Bark Метт Мікер.

Також стало відомо про професії, які заборонені для жінок у різних країнах світу. Такий перелік до 2017 року існував і в Україні, проте його було скасовано.

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