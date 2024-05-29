Цими рейсами українці зможуть потрапити до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох нових міжнародних ліній з України, які доставлять пасажирів до аеропортів трьох сусідніх країн.

Зокрема, повідомляє прес-служба перевізника, автобус "Київ – Кишинів"​ через Білу Церкву, Умань та Одесу доставить українців до аеропорту Кишиневу, який є одним з найпопулярніших транзитних вузлів для українців в умовах відсутності цивільної авіації в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Це перша лінія FlixBus з Украни до Молдови, що буде виконуватися спільно з партнером Transmarine. Автобуси курсуватимуть на цьому маршруті щодня в обох напрямках.

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Рейс "Трускавець – Модлін"​ через Дрогобич, Стрий, Львів та Варшаву доставить пасажирів до другого аеропорту польської столиці, який, зокрема, приймає рейси ірландського лоукостера Ryanair.

Відправлення рейсу буде відбуватися три рази на тиждень починаючи з 1 червня. З Трускавця відправлення будуть у вівторок, четвер та суботу, з виїздом о 19:20 та прибуттям до Варшави о 06:50 наступного дня (о 07:55 він буде в аропорту "Модлін"). В зворотньому напрямку автобус відправлятиметься у середу, п'ятницю та неділю з аеропорту "Модлін" о 20:55, з прибуттям до Трускавця о 10:30.

Це буде перше пряме сполучення FlixBus між Львовом та аеропортом Модлін, що доповнить вже існуючу лінію між Києвом та Модліном, яка не покриває Львів.

Тим часом, автобус "Вінниця – Будапешт" довезе українців до аеропорту угорської столиці, роблячи також зуминки в таких містах, як Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Калуш, Стрий, Мукачево та Ужгород.

Перший рейс заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення відбуватимуться двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться у четвер та неділю о 9:20 ранку та прибуватимуть до аеропорту Будапешта о 5:40 ранку наступного дня та до автостанції Неплігет в Будапешті – о 6:00. В зворотньому напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках та п’ятницях з Будапешту о 22:30, з прибуттям до Вінниці о 20:10.

Загалом FlixBus має вже 29 прямих автобусних рейсів між Україною та шістьма країнами Європи (Австрія, Молдова, Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія), з них дев'ять заїжджають у аеропорти. Також пасажири мають змогу будувати маршрути до інших країн з пересадками.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" оголосила про прискорення поїзда з Києва до Варшави з 9 червня 2024 року – час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ у Польщі.

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