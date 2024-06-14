Авіакомпанія Bark Air прийматиме на борт як песиків, так і їхніх господарів.

Для власників собак авіаперельоти зі своїми шерстяними улюбленцями є доволі болючим питанням, адже авіакомпанії часто мають серйозні обмеження щодо порід, розмірів і кількості собак, яких можна брати на борт. Чимало авіаперевізників взагалі забороняють пасажирам брати своїх песиків в літак. З іншого боку, далеко не завжди інші пасажири хочуть перебувати в літаку поруч із собаками.

Однак, принаймні у США, для них нарешті вигадали рішення цієї проблеми – уже в жовтні 2024 року почне виконувати рейси нова авіакомпанія Bark Air, створена спеціально для собак, пише Newsweek.

Тестовий рейс авіаперевізник, заснований компанією з продажу товарів для собак Bark (іграшки, їжа та багато іншого), провів у травні 2024 року, і він мав приголомшливий успіх.

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"Інтерес і ентузіазм до Bark Air на сьогоднішній день величезні. Ми раді розширити послуги Bark Air на нові міста і нові маршрути, задовольняючи попит клієнтів і надаючи наш унікальний, безтурботний досвід подорожей із собаками ще більшій кількості сімей", – прокоментував співзасновник і генеральний директор Bark Метт Мікер.

Спочатку маршрутна мережа Bark Air буде охоплювати Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майамі та Фінікс на території США, а також два міжнародні напрямки в Європі – Лондон (Великобританія) і Париж (Франція).

При цьому в авіакомпанії пообіцяли створити максимально комфортні умови на борту, зокрема забезпечивши можливість безпечного перевезення великої кількості собак на одному літаку (інші авіакомпанії, навіть якщо і дозволяють брати собак на борт, обмежують їхню кількість, щоб уникнути сутичок між тваринами під час польоту).

Зокрема, на борту за песиками наглядатимуть спеціально навчені стюарди, а літаки будуть оснащені спеціальними феромонами для собак, заспокійливою музикою та кольорами.

Щоб уникнути стресу в аеропорту, чотирилапим пасажирам радять прибути за годину до вильоту, а на борту на них уже чекатимуть закуски, напої, частування та іграшки.

Рейси Bark Air виконуватиме на невеликому літаку Gulfstream Aerospace GV на 14 місць.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року турецька авіакомпанія Corendon оголосила про запуск перших у світі рейсів без дітей на борту.

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