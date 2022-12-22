Користувачі згадали і про Єрмака "без клавіатури", і про "підступного" Порошенка.

Користувачі соціальних мереж вибухнули мемами після зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена у Вашингтоні. Дехто підловив курйозні кадри, а дехто натякнув, хто ж найбільше зрадів першому з початку повномасштабного вторгнення виїзду Зеленського за кордон.

УНІАН зібрав найцікавіші реакції соцмереж.

Загалом користувачі підмітили, що зустріч Байдена та Зеленського була дуже дружньою та теплою. Деякі користувачі навіть вважають її "родинною", порівнюючи Зеленського із онуком, який приїхав до дідуся в гості. Не обійшлося й без більш тонкого гумору про "сніданки", які Зеленському ніхто не готує.

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Деякі користувачі згадали й про ювілейні 100 тисяч ліквідованих росіян, а також й про ребуси глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Жартували користувачі соцмереж і про те, як Зеленський просив озброєння у Конгресі, а також про листок з підказками Байдена.

Героями мемів з нагоди зустрічі Зеленського та Байдена став і Порошенко. На думку користувачів соцмереж, він найбільше зрадів виїзду президента за кордон.

Візит Зеленського у США - що відомо

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і вирушив у Вашингтон. Там він провів низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, відбулися переговори з президентом США Джо Байденом.

За підсумками візиту Володимир Зеленський заявив, що повертається в Україну з добрими новинами, зокрема щодо посилення обороноздатності країни.

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