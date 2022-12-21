Зеленський прибув приблизно о 21:04 за київським часом.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім.

Прибуття Зеленського у Білий дім транслювалося у прямому ефірі на телеканалі CBS News.

Кортеж президента України зустрічали президент США Джо Байден і перша леді США Джил Байден.

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Зеленський прибув приблизно о 21:04 за київським часом. Лідери України і США потисли руки.

Байден зробив комплімент Зеленському за його традиційну воєнну форму, у якій він постійно виступає зі зверненнями до українців і світу.

Лідери держав одразу увійшли у будівлю Білого дому.

Візит Зеленського у США

До організації та забезпечення заходів безпеки Зеленського від час візиту до Вашингтона були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

Американські законодавці вже отримали вказівки щодо виступу Зеленського перед Конгресом. ЗМІ опублікували розклад зустрічі.

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