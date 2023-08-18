Такі тварини є надзвичайно рідкісними, але їх вже спостерігали неодноразово.

В британському зоомагазині спостерігали надзвичайно рідкісне явище. Просто в стінах крамниці незвичайних тварин Exeter Exotics вилупилася змія одразу з двома головами.

"Ми були трошки шоковані, коли побачили двоголову західну змію. Вона вилупилася сама і вже скинула шкіру без сторонньої допомоги. Здається, що в тілі немає ніяких перегинів, лише самий кінчик хвоста закручений. Здається, що проблем з пересуванням теж немає. І сумно, і захопливо водночас", – розповів магазин у соцмережах.

Працівники зазначили, що харчуватися двоголовій змії трохи важко – з однієї зі сторін горло завузьке. Далі в магазині стежитимуть за тим, як поводитиметься і розвиватиметься малюк.

Двоголові змії - що про них треба знати

Двоголові змії зазвичай живуть недовго, особливо якщо вони знаходяться в дикій природі. Це пояснюється тим, що їм набагато важче ефективно перетравлювати їжу, що призводить до проблем з органами. Проте ті, за якими доглядають у неволі, можуть жити довше.

Такі тварини є надзвичайно рідкісними, але їх вже спостерігали неодноразово. Зокрема, таку змію бачили в зоопарку в американському місті Ютіка. А в американському штаті Вірджинія така змія напала на жінку.

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