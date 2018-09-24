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В США на жінку напала двоголова змія (відео)

11:35, 24 вересня 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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В американському штаті Вірджинія жінку переполохала чудернацька змія. Плазунка мала аж дві голови. Й одразу обидвома намагалася вкусити.

Господиня дому одразу ж викликала природо-захисників. 

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Теги: #США#величезна змія