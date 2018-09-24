В США на жінку напала двоголова змія (відео)
11:35, 24 вересня 2018Світ
763 0
В американському штаті Вірджинія жінку переполохала чудернацька змія.
В США жінку переполохала двоголова змія.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте такожНесподівана знахідка: жителька Миколаєва виявила у себе на балконі у клітці з папугою змію (фото)
В американському штаті Вірджинія жінку переполохала чудернацька змія. Плазунка мала аж дві голови. Й одразу обидвома намагалася вкусити.
Господиня дому одразу ж викликала природо-захисників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter