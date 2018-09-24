В США на жінку напала двоголова змія (відео)

В американському штаті Вірджинія жінку переполохала чудернацька змія.

В США жінку переполохала двоголова змія. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожНесподівана знахідка: жителька Миколаєва виявила у себе на балконі у клітці з папугою змію (фото) В американському штаті Вірджинія жінку переполохала чудернацька змія. Плазунка мала аж дві голови. Й одразу обидвома намагалася вкусити. Господиня дому одразу ж викликала природо-захисників.

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