На відео зображена двоголова каліфорнійська королівська змія на прізвисько Бен і Джеррі.

Співробітник зоопарку в американському місті Ютіка, штат Мічиган показав, як двоголова змія поїдає мишенят одночасно двома пащами.

На опублікований в Instagram ролик звернуло увагу видання Daily Mail.

На ньому зображена двоголова каліфорнійська королівська змія на прізвисько Бен і Джеррі. Рептиліям зараз 4,5 року, у них один шлунок на двох.

За його словами, наявність двох голів на одному тілі - рідкісне явище, яке може виникати в результаті генетичних і екологічних аномалій під час розвитку ембріона. Серед тварин найчастіше зустрічаються двоголові змії і черепахи.

"99,9 відсотка двоголових тварин не доживають до свого першого дня народження, але якщо вони досягають дорослого віку, як Бен і Джеррі, то зазвичай живуть повним життям. Ми очікуємо, що вони проживуть 20-25 років", - сказав чоловік.

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Автор: Денис Прядко