Користувачі жартують і запитують, як таке Ілону Маску.

Житель Рівненської області зробив бульдозер для чистки снігу із власного авто.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аби чистити заметені вулиці, житель Старого Села Рівненської області зробив бульдозер із власних Жигулів. До бамперу він причепив саморобний ківш, який згрібає сніг.

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Місцеві це зафільмували і виклали до соцмереж. Вони радіють, що односелець узявся розчищати шляхи. Користувачі соцмереж жартують і запитують, як таке Ілону Маску.

І, судячи з прогнозів синоптиків, такий винахід незабаром може стати в пригоді, бо сьогодні обіцяють погіршення погодних умов. Зокрема, мокрий сніг та сильні пориви вітру. За прогнозами, найбільше негода зачепить Захід та північ країни.

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Автор: УНІАН