Бізнесмен Тарас Ковальчук зі своїми колегами вирішив створити релігійну організацію "Братство Лисих" та вести бізнес від її імені.

Бізнесмен з Тернополя Тарас Ковальчук переробив ресторан на храм, а хостел на монастир, аби працювати без обмежень під час карантину вихідного дня.

Про свій лайфхак він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати, у нових умовах. Почали дивитись на досвід інших країн. Запало в око Польща (сама релігійна країна Європи) та фітнес центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію», - розповів він.

Після цього Ковальчук зі своїми колегами вирішив створити релігійну організацію "Братство Лисих" та вести бізнес від її імені.

«Тому на ці вихідні хостел буде працювати у форматі монастиря, Леліві - трапезна, Лисий – храм», - зазначив бізнесмен.

Ковальчук нагадав, що згідно зі ст. 35 Конституції України «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».

Карантин вихідного дня: що буде заборонено

З 14 листопада задля боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 в Україні розпочне діяти карантин вихідного дня.

Це означає, що протягом щонайменше трьох наступних тижнів у суботу та неділю буде заборонено працювати ресторанам, непродуктовим магазинам, фітнес-залам та ТРЦ.

Такі протиепідемічні заходи сколихнули підприємців по всій Україні та призвели до протестів.

Чимало мерів міст також виступили проти такого рішення уряду, чим і підтримали місцевих бізнесменів.

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Автор: Денис Прядко