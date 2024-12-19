Фігура була виявлена разом з останками двох колісниць, трьох глиняних коней і двох додаткових фігурок.

Археологи, які вивчають знамениту "Теракотову армію" Китаю, виявили те, що вони вважають рідкісною статуєю високопоставленого військового офіцера в натуральну величину.

Багато прикрашена фігура, виявлена в мавзолеї імператора Цинь Шихуанді в китайській провінції Шеньсі, є всього лише десятою у своєму роді серед тисяч теракотових статуй, які було виявлено на цьому місці досі, пише Live Science.

"Ці прикраси на високопоставлених офіцерах вказують на те, наскільки вони особливі. Стиль і колір прикрас відображали естетичний смак і символи соціального статусу [того часу]", - розповіла в Сючжень Дженіс Лі, археологиня Оксфордського університету і колишня старша археологиня Музею мавзолею імператора Цинь Шихуанді.

Відео дня

Зазначається, що фігуру було виявлено разом з рештками двох колісниць, трьох глиняних коней і двох додаткових фігурок, що дає нове уявлення про організаційну структуру стародавньої армії.

"Розташування високопоставлених офіцерів у військовому строю відображало військову стратегію, наприклад, систему командування в династії Цинь", - сказала Лі.

Теракотову армію виявили 1974 року під час будівництва колодязя на північному заході Китаю. Через п'ятдесят років після його відкриття археологи виявили близько 2000 теракотових воїнів, хоча експерти підрахували, що на трьох ділянках може бути до 8000. Фігури були поховані з арбалетами, списами і мечами і, як вважають, були побудовані для захисту першого імператора Китаю Цинь Шихуанді (який жив з 259 р. до н.е. до 210 р. до н.е.) в загробному житті.

Нові знайдені фігури було виявлено в ямі № 2, у якій, як вважають, перебуває кавалерія армії. Однак Чжу Сіхун, керівник проекту розкопок, сказав, що офіцер є першою високопоставленою особою, виявленою на цьому місці.

Зазначається, що військові офіцери вирізняються своїми головними уборами і барвистими, хитромудрими обладунками, а їхні руки зазвичай складені перед собою, а наплічники і обладунки прикрашені стрічками. Хоча ці знахідки пропонують нове розуміння військової структури стародавньої армії, все ще залишається багато запитань.

"Головне питання полягає в тому, хто є головним генералом, який контролює всю Теракотову армію?" - сказала Лі.

Новини археології

Археологи виявили в Кувейті глиняну фігурку віком 7000 років, яка виглядає лякаюче схожою на сучасне зображення інопланетянина. Такий стиль був поширений у стародавній Месопотамії, хоча це перша у своєму роді, коли-небудь знайдена в Кувейті або Перській затоці.

Вас також можуть зацікавити новини: