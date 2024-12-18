Маленьку, майстерно зроблену голову з розкосими очима, плоским носом і подовженим черепом було знайдено під час розкопок цього року.

Археологи виявили в Кувейті глиняну фігурку віком 7000 років, яка виглядає лякаюче схожою на сучасне зображення інопланетянина.

Такий стиль був поширений у стародавній Месопотамії, хоча це перша у своєму роді, коли-небудь знайдена в Кувейті або Перській затоці, пише Live Science.

Маленька, майстерно зроблена голова з розкосими очима, плоским носом і подовженим черепом була знайдена під час розкопок цього року в Бахрі 1, доісторичному місці на півночі Кувейту. Вона була одним із найстаріших поселень на Аравійському півострові, де люди жили приблизно з 5500 по 4900 рік до нашої ери.

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У цей час Бахра 1 була заселена Убейдами, культурою, яка виникла в Месопотамії і відома своєю відмітною керамікою, включно з фігурками, схожими на інопланетян. Убейд переплівся з неолітичними, або новокам'яними, суспільствами в Перській затоці в шостому тисячолітті до н. е. і перетворив цю область на свого роду "стародавній плавильний котел", сказала Агнешка Шимчак, керівник експедиції в Бахра 1.

Зіткнення цих народів та їхніх культур призвело до "доісторичного перехрестя культурного обміну", розповіла вона. Частиною цього обміну було мистецтво, таке як нещодавно виявлена фігурка. Шимчак пояснила:

"Виявлення фігурки стало цілковитою несподіванкою для всієї команди, оскільки це була перша подібна знахідка не тільки серед більш ніж 1,5 тис. 1500 невеликих знахідок, розкопаних на місці Бахра 1, а й у регіоні Перської затоки".

Ба більше, вона зроблена з месопотамської глини, а не з кераміки "грубої червоної кераміки", поширеної в Перській затоці, що означає, що убайди активно імпортували свої місцеві традиції в регіон.

Фігурки убайдів іноді називають "ящероголовими", "птахоподібними" або "змієподібними", що означає "змієподібними". Нова знайдена фігурка, ймовірно, "просякнута символічним значенням", сказав Шімчак, хоча її було виявлено в "місці повсякденної діяльності", а не в особливому або символічному місці - як могили, у яких їх було знайдено по всій Месопотамії.

Аурелі Даемс, археологиня з Гентського університету в Бельгії, похвалила знахідку в Бахрі 1 як таку, що має "потенціал для прояснення дослідницьких питань, пов'язаних із ритуальними та соціальними практиками" Убейда, а також відносин між доісторичним регіоном Перської затоки й Месопотамією.

Зазначається, що різні теорії намагалися пояснити незвичайні риси обличчя цих фігурок. Одна з ідей припускає, що скульптури демонструють штучну деформацію черепа, також відому як "формування голови", практику, якої дотримувалися в суспільстві Убейда та яка підтверджується рештками скелетів, розкопаними в Месопотамії.

Досяжна шляхом обмотування бинтів навколо гнучкого черепа немовляти, форма голови могла використовуватися убейдами як символ ідентичності, такої як клас, культура або приналежність до особливої групи в їхньому поселенні. Убейди могли перейняти цю практику на території сучасного Ірану у восьмому і сьомому тисячоліттях до нашої ери, а розпилювання голови досягло свого піку в п'ятому тисячолітті до нашої ери.

Новини археології

На місці розкопок в Аль-Бахансі археологи виявили золоті язики, які, як вважають, допомагали померлим спілкуватися в загробному житті, і золоті нігті для захисту.

Під час спільних розкопок Університету Барселони та Інституту стародавнього Близького Сходу було виявлено кілька гробниць, прикрашених барвистими гравюрами і написами. Вони були наповнені муміями, скелетами, трунами, амулетами і багатьом іншим.

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