Опинившись у незручній ситуації, прем'єр розсміявся.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль знову оконфузився на засіданні Кабінету міністрів. Курйозний випадок стався в середу, 6 жовтня.

Зокрема, він надав слово нардепу Олексію Гончаренку, який брав участь у засіданні віддалено. Коли стало зрозуміло, що депутат через технічні проблеми не зможе звертатися до міністрів, прем'єр сказав: "Слава Богу". Після чого розсміявся.

Через деякий час Шмигаль сказав Гончаренку, що його бачать, але не чують. "Проблеми зі зв'язком", - сказав прем'єр.

Зазначимо, раніше Шмигаля розсмішило питання про перехід України на латиницю. В ході недавньої прес-конференції прем'єра запитали, що він думає про ініціативу секретаря РНБО Олексія Данілова, проте той у відповідь розсміявся і порадив питати про неї її автора.

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Автор: Юрій Годован