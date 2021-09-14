Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запропонував замінити в Україні кирилицю на латиницю.

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля спитали, що він думає про можливий перехід України на латиницю. У відповідь він розсміявся.

Це сталося під час прес-конференції прем'єра, яка проходить сьогодні.

Раніше з відповідною ідеєю виступив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Відповідаючи на питання, Шмигаль не зміг стримати посмішку.

"Я пропоную просто спитати в пана Данілова, уточнити, якщо вам цікаво. Він дасть всі відповіді. Дякую", - сказав глава уряду журналістці, яка поставила питання.

Перехід на латиницю в Україні: суть питання

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україні потрібно позбавлятися від кирилиці й переходити на латиницю. Він також запропонував надати офіційний статус англійській мові в Україні.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав, що заява Данілова про латиницю є не обґрунтованою розмовою, а не ініціативою.

В Інституті української мови НАН ідею переходу на латиницю назвали нонсенсом.

Нагадаємо, ще наприкінці березня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадськість почати обговорювати питання можливого використання латиниці нарівні з кирилицею. Клімкін підкреслював, що потрібно працювати на те, що об'єднує країну.

Автор: Юрій Годован