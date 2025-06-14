Маск наживає нових ворогів: виявлено серйозну проблему із супутниками Starlink

Тисячі супутників Starlink від SpaceX зводять нанівець зусилля астрономів: чутливим телескопам заважає радіовипромінювання.

Коли компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX тисячами відправляла супутники Starlink у ближній космос, вона зовсім не дбала про інтереси астрономів. А тепер з'ясувалося, що високочутливі астрономічні телескопи не можуть зчитувати сигнали через радіоперешкоди. Про це пише Newscientist.

Дослідники під керівництвом професора радіоастрономії Університету Кертіна Стівена Тінгея відстежили сигнали двох тисяч супутників Starlink. Вони виявили, що супутники випромінюють перешкоди, які пригнічують можливості телескопів вловлювати слабкі радіосигнали з моменту зародження перших зірок. Команда Тінгея припускає, що супутники ненавмисно передають радіосигнали через свої антени.

"Потужність цих сигналів можна порівняти з найяскравішими природними радіоджерелами в небі. Це все одно що взяти найсильніші джерела в небі, помістити туди ще купу штучних і змусити їх сильно переміщатися - це дуже сильно впливає на експерименти, особливо на надчутливі", - сказав Тінгей в інтерв'ю New Scientist.

Відео дня

Видання пише, що обладнання SpaceX випромінює сигнали в діапазонах, які захищені Міжнародним союзом електрозв'язку для цілей радіоастрономії. Однак, поки неясно, чи можна вважати це незаконним, оскільки радіоперешкоди вважаються ненавмисними.

Зазначається, що під загрозою приблизно третина даних на певних частотах. Але проблема посилюється, оскільки SpaceX на цьому етапі запустила понад 7600 супутників, а планує збільшити їхню кількість до десятків тисяч.

Як мікросупутники освоюють ближній космос

Як писав УНІАН, супутники Starlink теж зазнають загроз. Супутники Маска знищує підвищена сонячна активність. У NASA вважають, що через це збільшився ризик потрапляння уламків на землю. Зокрема через сонячну радіацію за п'ять років в атмосферу Землі повернулися 523 супутники Starlink.

Крім супутників Starlink на навколоземній орбіті незабаром можуть опинитися і супутники американської компанії SpinLaunch. Амбітний конкурент Маска анонсував плани побити рекорди SpaceX. SpinLaunch оголосив про намір одночасно запустити 250 мікросупутників, які стануть початком супутникового сузір'я Meridian.

Вас також можуть зацікавити новини: