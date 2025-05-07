Наразі його SpaceX виводить на орбіту більше супутників, ніж інші компанії та держави.

Близько шести років тому на орбіті Землі перебувало менше ніж 2000 функціонуючих супутників. Але незабаром їх стало набагато більше: під час пандемії коронавірусу та в наступні роки компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX продовжувала активно запускати супутники.

Тож Землю нині вже оточують понад 7000 супутників його виробництва. Цей флот, що забезпечує супутниковий інтернет на Землі, перевершує за кількістю всі супутники інших приватних компаній і держав разом узятих. І практично щотижня Маск збільшує їхню кількість, відправляючи в небо ще десятки нових супутників, пише The Atlantic.

"Я нещодавно поставив космічному історику Джонатану Макдауеллу, який веде онлайн-регістр супутників Землі, запитання: чи досягала коли-небудь одна людина такої влади над орбітальним простором - і так швидко? "Це унікально", - сказав він", - пише автор матеріалу Росс Андерсен.

Відео дня

Він підкреслює, що політичні лідери в усьому світі розуміють, що домінування Starlink буде важко змінити, тому що SpaceX має неперевершену здатність виробляти супутники і запускати їх у космос. За наявними даними, компанія здатна виробляти щонайменше чотири величезні супутники на день, а багаторазова ракета Falcon 9 може нести понад 25 супутників за один запуск - усі вони поміщаються в її головний обтічник.

Маск запускає ці супутники "з частотою кулемета", тоді як його конкуренти працюють зі "швидкістю мушкета", заново збираючи ракети для кожного запуску. Саме тому минулого року SpaceX успішно вивела на орбіту 133 ракети, з яких понад 60% несли супутники Starlink.

Усі комерційні конкуренти Маска і військові всіх країн разом узяті запустили менше ракет, ніж він один. "Ці супутники передаватимуть на Землю набагато більше інформації, ніж ті, що є зараз. Вони забезпечать безпрецедентний ступінь зв'язку для людей і пристроїв по всій планеті. Інтернет із космосу, можливо, стане основним способом людської комунікації. Через нього передаватиметься будь-яка інформація - зокрема найчутливіша. І той, хто контролюватиме цей канал, отримає величезну владу над усіма нами", - підкреслив Андерсен.

Уряд США усвідомлював цю проблему

У влади Сполучених Штатів є причини уникати повної залежності від компанії Маска в питанні доступу до супутникового інтернету. Американські військові мають власну орбітальну мережу супутників військового призначення, що забезпечує захищений зв'язок і розвідку. Але, як виявилося, і це - продукт Маска: SpaceX виробляє ці супутники і доставляє їх на орбіту.

"Керівництво Пентагону усвідомлювало цю проблему - принаймні, раніше. Наприкінці президентства Джо Байдена Космічні сили США опублікували стратегію, що наказує уникати надмірної залежності від однієї компанії. Але це було до того, як Міністерство оборони перейшло під контроль Дональда Трампа", - підкреслює Андерсен.

У Китаї теж стурбовані

У Народно-визвольній армії Китаю, як повідомляється, теж стурбовані зростаючим впливом Маска на майбутнє космічного зв'язку. Кілька китайських компаній наразі розробляють власні системи супутникового інтернету. Найбільша з них зараз має всього близько 90 супутників на орбіті і надає послуги тільки в місті Шанхай.

Якщо цей пілотний проект виявиться успішним, оператор має намір розширити мережу по всій країні та за її межами. Загальна кількість китайських супутників може різко зрости, адже на відміну від Європи, Китай дійсно здатний запускати багато ракет.

Головний конкурент Starlink

Найсерйознішим з усіх потенційних конкурентів Starlink вважається американська компанія Amazon. Хоча вона тільки почала запускати супутники в рамках проєкту Kuiper, у планах - виробництво кількох тисяч, зазначає ЗМІ. Amazon уже розробила компактні та недорогі термінали для користувачів на Землі, які можуть конкурувати з пристроями Маска, за розміром схожими на iPad. Якщо космічна компанія Джеффа Безоса, Blue Origin, зможе повністю ввести в експлуатацію свою багаторазову ракету, Amazon почне масово виводити супутники на орбіту, як це робить SpaceX.

Зрозуміло, Маск не збирається чекати, поки інша індустрія його наздожене. Starlink уже доступний у понад 100 країнах, а в Нігерії і зовсім незабаром стане найбільшим інтернет-провайдером. І інші країни, що розвиваються, найімовірніше, зроблять таку саму ставку на "стрибкоподібний розвиток" - минаючи дороге прокладання кабельної інфраструктури та переходячи відразу до супутникового зв'язку.

"Причому не тільки заради інтернету: нещодавно Маск отримав дозвіл від Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) на надання послуг мобільного зв'язку через Starlink. І все це - за допомогою вже наявних технологій", - ідеться в матеріалі.

Якщо SpaceX завершить випробування свого набагато більшого, наступного покоління ракети Starship у найближчі рік-два, як очікують аналітики, Маск зможе різко розширити свій "орбітальний флот". Раніше в SpaceX заявляли, що Starship зможе виводити до 100 супутників за один запуск.

Інші новини про Ілона Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що рада директорів Tesla шукає нового гендиректора, який змінив би Маска. У компанії раніше почала наростати напруга: продажі та прибутки знижувалися, а сам Маск значну частину часу проводив у Вашингтоні.

Крім того, ми розповідали, що новий чип Ілона Маска дасть сліпим зір, який "перевершить людський". Ця розробка розглядається як наступний крок у розвитку платформи Neuralink.

Вас також можуть зацікавити новини: