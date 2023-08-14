Нові сусіди ледь встигли переїхати в будинок поруч, як жінка почала скаженіти через їхні витівки.

Суперечки між сусідами – не рідкість. Особливо якщо ви живете поруч з кимось, хто не зовсім поважає приватну власність і не розуміє, що таке особистий простір іншої людини.

Мешканка Великобританії була дещо здивована після того, як її нові сусіди почали розвішувати свою випрану білизну просто на спільному паркані, що розділяє два окремих маєтки.

"Новачки-сусіди, з якими я ніколи не спілкувалася, окрім швидкого привітання, почали розвішувати білизну над нашим спільним парканом. Це мене турбує. Моя звична дріб’язковість каже мені перекинути все на їхній бік, хоча я розумію, що це було б жорстоко", – поскаржилася жінка на популярному британському форумі Mumsnet.

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У наступних коментарях жінка розповіла, що таки сходила до сусідів і попросила їх зняти одяг. І хоча вони "кивнули й посміхнулися" у відповідь на прохання, зрештою нічого так і не змінилося – одяг залишився там, де і був.

Дехто з учасників форуму підтримав ідею перекинути білизну через паркан назад у двір сусідів, якщо вони не схаменуться. І робити так що разу, доки сусіди все не зрозуміють.

"Просто випадково змочіть білизну під час поливу ваших рослин зі шланга. Вони скоро зрозуміють підказку. Ви можете спробувати попросити їх припинити, але люди, які вважають прийнятною таку сусідську поведінку, можуть погано відреагувати на вашу розмову з ними про це. Змочування білизни "випадково" може бути неконфронтаційним пасивно-агресивним способом зупинити це без наслідків", – радять менш радикально налаштовані користувачі.

Проблемні сусіди

Раніше УНІАН писав, як турист зіпсував собі відпочинок, коли неуважно обирав хостел для проживання. У сусідів була одна звичка, яка робила неможливою нормальне перебування з ними в приміщенні. Але проблеми не було б, якби турист уважно прочитав правила хостелу.

До речі, нещодавно ми розповідали, як поводитися, якщо вашому нормальному життю заважають галасливі сусіди. Якщо просто домовитися по-хорошому не вдалося, є кілька суто юридичних методів.

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