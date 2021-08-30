Замість вікна у квартирі є скляні двері, які відчиняються прямо у двір і закриваються на ролет.

На ринку нерухомості Києва виявили досить незвичайну пропозицію — однокімнатну квартиру без вікон за колосальною ціною.

Оголошення про продаж було розміщено на сайті OLX.

Автор оголошення оцінив площу квартири в 20 кв. м, проте в соцмережах в цьому сильно засумнівалися, допустивши, що це можливо тільки з урахуванням "другого" поверху (спальне місце розташоване над ванною, і, судячи з фото, матрацу там явно "тісно").

Ще одна примітність — це відсутність вікон. Їхню роль відграють скляні двері, що виходять прямо у двір і закриваються на ролет.

У зв'язку з цим користувачі Facebook допустили, що це може бути перероблене під житло колишнє кафе.

Читайте такожУ Києві п'ятикімнатна квартира "помножилася" на 7 маленьких: чи законно це"У квартирі виконаний якісний свіжий ремонт, встановлена побутова техніка та меблі. У ванній — душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду", — стверджує власник.

За свою пропозицію він хоче отримати 33 тисячі доларів, таким чином, оцінивши кожен метр квадратний житла в 1650 доларів.

Квартира розташована на першому поверсі будинку на вулиці Світлицького в Подільському районі.

Втім, це ще навіть не "рекорд". Раніше цього року ми писали про продажу в столиці квартири площею всього в 6 кв. м.

Автор: Станислав Кожемякин