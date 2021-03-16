З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку.

В Україні до 1 липня 2021-го прийде квитанція на сплату податку на нерухомість. Тим, у кого квартира площею до 60 квадратів та будинок до 120 квадратних метрів, податок можна не платити.

Читайте такожЗеленський: зарплата в 5-6 тисяч гривень-це не бідністьПро це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на Податковий кодекс України.

Платіжки приходять за минулий рік. Зокрема, у 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його розмір залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 гривні, а у 2021-му - 70,8 гривні.

Також місцева влада може збільшити "норму". Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів. Припустимо, що місцева влада встановила максимальну ставку й мінімальну норму по площі.

У 2020-му за квартиру 80 квадратів ("зайвих" 20 кв.м) потрібно було заплатити 1250 гривень, а у 2021-му за цю ж квартиру доведеться віддати вже 1416 гривень.

Що цьому передувало

Несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно через відсутність повної бази об'єктів оподаткування у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щорічно завдає збитків місцевим бюджетам у 2 мільярди гривень.

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Автор: УНІАН