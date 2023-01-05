У якості доказів у Держприкордонкомітеті Білорусі опублікували відео.

Білоруські прикордонники поскаржилися на українських військових, які нібито демонстрували їм "образливі і погрозливі жести".

Так, представник білоруського Держприкордонкомітету заявив, що з української сторони були зафіксовані "провокації" на пункті пропуску "Піддобрянка".

Як доказ "провокацій" прикордонники показали відеозапис, на якому прикордонник в касці, бронежилеті і балаклаві на українській стороні помахав в бік Білорусі. Після цього український прикордонник провів рукою по горлу і натякнув білоруським колегам, що на них чекає в разі нового вторгнення в Україну.

Відео дня

Крім того, представник Держприкордонкомітету Білорусі додав, що українські прикордонники нібито "наводили зброю" в їхній бік. Однак в опублікованому відео "доказів" цьому факту не надали.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Командувач сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що у разі повторної спроби окупантів наступати на Київ з території Білорусі наші військові зупинять ворога ще на кордоні. Він зазначив, що на сьогодні весь кордон з Білоруссю являє собою "суцільні завали і мінні поля". Щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

24 грудня 2022 року в Державній прикордонній службі України наголосили, що ситуація на кордоні з Білоруссю зараз контрольована. Українські захисники не фіксують переміщення техніки або військ по той бік.

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