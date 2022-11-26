Мігранти стверджують, що їх дбайливо підвезли до кордону люди у формі та підказали, куди йти.

Українські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю затримали групу нелегальних мігрантів. За їхніми свідченнями, їх підкинули білоруські прикордонники.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, затримано шістьох громадян Пакистану та Бангладеш.

"Чоловіки розповіли, що з території РБ до кордону з Україною їх на автомобілі довезли чоловіки у військовій формі, імовірно представники прикордонної служби РБ, та вказали в якому напрямку ті мають прямувати.Також наказали, після перетину кордону повідомити про своє місцеперебування. Це підтверджують листування в телефона іноземців", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В ДПСУ наголосили, що Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно направляє потоки мігрантів в напрямку України, але прикордонники вже були готові до таких провокацій.

"Наразі із затриманими проводяться заходи перевірки та встановлюються всі обставини їх нелегальної подорожі", - додали у ДПСУ.

Загроза нападу з північного напрямку: остання інформація

За даними Центру національного опору, Росія перекинула в Білорусь 12 тисяч мобілізованих. Зокрема, 63 намети встановлені в районі населеного пункту Бабуничі, Гомельської області.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, серед білорусів готові воювати проти України 10-15 тисяч військовослужбовців. Їх основна мотивація — висока грошова винагорода.

Самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко 24 листопада заявив, що Білорусь "зробить гірше", якщо відправить на війну свої збройні сили.

ЗСУ 24 листопада опублікували звернення до білоруського народу. Українські захисники попередили, що російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури РБ з метою втягнути країну у війну.

Вас також можуть зацікавити новини: