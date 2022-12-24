За словами речника, останнім часом спостерігаються нагнітання ситуації, до яких вдається і Білорусь, і Росія.

Ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована. Українські захисники не фіксують переміщення техніки чи військ по той бік.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, Білорусь посилила свій кордон нібито через загрозу з боку України.

Водночас ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються. Їхня кількість та характер дій не змінюються.

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"Увага України більше прикута до дій вглиб території Білорусі. Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі і Росії. Нещодавно ж РБ здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ "Союзної держави", – розповів Демченко.

Він звернув увагу, що останнім часом спостерігається нагнітання ситуації, до яких вдається і Білорусь, і Росія. На думку представника ДПСУ, таким чином ці країни намагаються демонструвати, що до чогось готуються. Це потрібно аби затримати певну кількість українських військових.

"Щоб ми не перемістили їх на більш важливі напрямки, де ведуться бої. Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України", – пояснив Демченко.

Він наголосив, що Білорусь по суті вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам для ведення агресії свою територію та повітряний простір. Речник зазначив, що Україна має бути готовою. У ДПСУ розуміють всі загрози, але наразі ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, немає.

Війна в Україні: роль Білорусі

17 грудня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що наразі Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначав, що білоруська армія не може відіграти визначальної ролі у війні Росії проти України. Водночас у Генштабі Збройних сил України не виключають, що Білорусь проводить підготовку до участі у війні проти України.

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