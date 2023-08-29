Археологи зможуть зробити нові висновки щодо життя нашої цивілізації близько 3500 років тому. Наприклад, вдалося знайти "предка" нашого ґудзика.

Археологи знайшли прадавнє неолітичне поселення на болотах на північному сході Франції, яке має виключну цінність з огляду на ті висновки, які ця знахідка дозволить зробити людству щодо життя нашої цивілізації близько 3500 років тому.

Йдеться про розкопки, які фахівці провели у співпраці з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) в районі болота Сен-Гон (територія департаменту Валь-де-Марн, близько 136 км від Парижа), пише Newsweek.

Археологи кажуть, що це поселення "не має аналогів" у Європі та дозволяє нарешті скласти "мозаїку" знань, яких не ставало науковцям в контексті дослідження неолітичного періоду. Зокрема, було знайдено велику кількість об'єктів, які дозволяють глибше зазирнути у життя людей, які існували на планеті 3500 років тому.

Відео дня

"Це остання частина мозаїки, якої нам не вистачало", - прокоментував дослідник CNRS Ремі Мартіно.

Археологи намагалися знайти це місце близько 150 років: з моменту, коли виявили на цій території мінеральні утворення з кременю.

В рамках нового відкриття там знайшли близько 15 крем’яних копалень, розташованих на площі 450 гектарів землі, а також 135 гіпогеїв (поховальних склепів доби неоліту).

Також на місці розташування стародавнього поселення знайшли п'ять кам'яних вуличок, колодязі та полірувачі для сокир.

За словами Мартіно, ці знахідки дозволять археологам дізнатися багато нового про "економічну, суспільну та територіальну організацію неоліту". Він назвав це винятково рідкісним відкриттям для суспільства.

"Це поселення мало продуману структуру. Воно свідчить, що основи нашого суспільства вже зароджувалися тут у той час", - вказав він.

Однією з найцікавіших знахідок виявився невеликий предмет овальної форми, зроблений з перламутру, який має два отвори в центрі. Археологи вважають, що це "попередник" сучасного ґудзика. Знахідку датують 3400-3300 роками тому.

Фахівці констатують, що цей "ґудзик" напрочуд чудово зберігся. Це дає надію, що під час розкопок вдасться знайти ще більше неушкоджених знахідок.

Зазначається, що дослідники разом з CNRS почали вивчати цю місцевість близько 20 років тому, хоча до цього село шукали інші археологи близько півтора століття.

У дослідницькому проекті брали участь 50 фахівців з Франції, а також практиканти-студенти з інших країн світу. Під час розкопок довелося задіяти близько 20 екскаваторів.

У Каїрі знайшли статую маловідомого фараона

Нагадаємо, цього місяця ще одним археологічним проривом запам'яталися фахівці з Каїру. Там під час розкопок знайшли гігантську статую фараона, про яке людство мало що знає. Йдеться про Псамтика I (початок правління 664 р. до н. е.). Раніше вважалося, що його внесок у становлення єгипетської цивілізації був досить обмеженим. Однак нова знахідка повністю нівелює цей міф, адже розмір статуї свідчить про протилежне.

Вас також можуть зацікавити новини: