Спочатку вони вважали, що статуя належить Рамзесу, але помилилися.

Група археологів, яка вела розкопки в північно-східному районі сучасного Каїра, де колись жив Рамзес, виявила гігантську статую фараона.

Цікаво те, що команда вчених вела розкопки на цій ділянці останні п'ять років, але нічого вартісного не знайшла. І тільки коли вчені збиралися завершити роботу, один із землекопів натрапив на щось тверде, передає Eexpress.co.uk. "Раптом робітники сказали нам, що там великий камінь", - розповів доктор Дітріх Рауе в документальному фільмі "Таємниці: фараон у передмісті".

Коли місце почали розчищати, повільно почала з'являтися гігантська статуя, і незабаром стало ясно, що робітники стоять на її вершині. Спочатку був виявлений великий тулуб, виготовлений з кварциту, одного з найцінніших матеріалів у Стародавньому Єгипті, а потім була розкопана гігантська голова.

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"Археологи зрозуміли, що тільки що зробили знахідку всього життя - гігантську статую фараона", - зазначив ведучий документального фільму.

Дослідники спочатку вважали, що статуя належала Рамзесу - розмір, кварцитовий камінь і хитромудра різьба говорили про те, що вона належала одному з великих. Але серія ієрогліфів, вирізаних на поверхні скелі, вказувала на іншого власника.

Доктор Рауе зазначив, що археологи знайшли чотири ієрогліфа ідеальної якості, як ніби вони вирізані на шматку масла, а не на одному з найтвердіших матеріалів, які були в Стародавньому Єгипті.

Ці ієрогліфи показали, що статуя належить фараону, відносно невідомому широким колам: Псамтику I.

Вважалося, що Псамтик був відносно невеликим фараоном, але розмір статуї говорив, що він зіграв набагато більшу роль в історії, ніж вважалося раніше.

Облікові записи про Псамтика обмежені та розпливчасті. Дослідники знають, що він правив Єгиптом 54 роки, починаючи з 664 р. до н. е., коли країна вже втратила статус наддержави і почала повільне падіння в злидні. "Це були вже не дні слави", - пояснив єгиптолог Кріс Наунтон.

"Єгипет вже не був таким багатим, як раніше, він не контролював ту ж територію, у нього не було тієї ж імперії. До цього часу ми думали, що фараон тоді не мав коштів на створення статуї такого масштабу. Але ця статуя змінює наше уявлення про той період", - зазначив він.

Археологічні знахідки в Єгипті

У Єгипті весь час археологи відкривають приголомшливі знахідки. Так, у травні археологи в Єгипті виявили стародавнє поселення і поховання візантійської епохи.

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